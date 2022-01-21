Соответствующий указ № 15/2022 президент подписал 21 января. Об этом информируется на сайте главы государства.

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Назначить Петренко Анатолия Григорьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Саудовская Аравия,

– говорится в тексте указа.

Стоит отметить, что на этом посту он заменит Вадима Вахрушева, которого уволили в апреле 2019 года.

Что известно о Петренко

Анатолий Петренко с 2017 года был заместителем министра обороны. До этого проходил службу на различных должностях в командовании Сухопутных войск и Генштабе.

В 2018 году он уволился с военной службы, имея звание генерал-лейтенанта. Принимал также участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Занимал должность руководителя украинской части Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Обратите внимание! Президент 14 декабря 2021 года назначил послов в нескольких странах. Говорится о диппредставителях на Мальте, в Нидерландах, Сербии, Вьетнаме и Брунее.

Каких послов назначили