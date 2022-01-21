Відповідний указ №15/2022 президент підписав 21 січня. Про це інформується на сайті глави держави.

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Призначити Петренка Анатолія Григоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Саудівська Аравія,

– мовиться у тексті указу.

Варто зазначити, що на цій посаді він замінить Вадима Вахрушева, якого звільнили у квітні 2019 року.

Що відомо про Петренка

Анатолій Петренко з 2017 року був заступником міністра оборони До цього проходив службу на різних посадах у командуванні Сухопутних військ і Генштабі.

У 2018 році він звільнився з військової служби, маючи звання генерал-лейтенанта. Брав також участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.

Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Зверніть увагу! Президент 14 грудня 2021 року призначив послів у кількох країнах. Мовиться про диппредставників на Мальті, у Нідерландах, Сербії, В'єтнамі та Брунеї.

Яких послів призначили