Соответствующий указ о назначении Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины опубликован на сайте Офиса президента.

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До этого Лебедь был исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. Его назначили 27 января 2022 года после того, как в отставку подал предыдущий глава НГУ Николай Балан. Случилось это после стрельбы в Днепре, которую открыл нацгвардеец.

Еще до этого генерал-лейтенант Юрий Лебедь был заместителем командующего Национальной гвардией Украины. На этот пост его назначили 13 июня 2019 года.

Что известно о Юрии Лебеде