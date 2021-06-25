Глава государства провел встречу с новым руководителем областной государственной администрации и вручил ему служебное удостоверение.
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Президент отметил, что Дмитрий Живицкий "хорошо" знает Сумскую область, ведь это его "родная область". А также "хорошо осведомлен в проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов".
Уверен, что в качестве председателя облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан,
– добавил Владимир Зеленский.
Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА / Фото Офиса Президента
Кто такой Дмитрий Живицкий
Дмитрий Живицкий в 2004 году закончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов".
В 2019 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".
Он также работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 году до июня 2021 года был заместителем министра инфраструктуры Украины.