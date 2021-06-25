Глава держави провів зустріч з новим керівником обласної державної адміністрації та вручив йому службове посвідчення.
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Президент зазначив, що Дмитро Живицький "добре" знає Сумщину, адже це його "рідна область". А також має "гарну обізнаність у проблемах, які існують в сфері дорожнього господарства регіонів".
Упевнений, що на посаді голови обласної державної адміністрації ви зможете використати ці знання й досягнете конкретних результатів для розвитку області та покращення якості життя сумчан,
– додав Володимир Зеленський.
Зеленський призначив нового главу Сумської ОДА / Фото Офісу Президента
Хто такий Дмитро ЖивицькийДмитро Живицький у 2004 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів".
У 2019 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "публічне управління та адміністрування".
Він також працював у органах місцевої та державної влади. З вересня 2020 року до червня 2021 року був заступником міністра інфраструктури України.