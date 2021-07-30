Ранее главой Миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко. Однако в 2019 году его назначили заместителем главы администрации президента, а затем – министром иностранных дел.
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Исполняющим обязанности руководителя миссии сначала стал Алексей Селин, впоследствии – Георгий Толкачев.
Что известно о Галибаренко
Наталья Галибаренко работала послом Украины в Великобритании с августа 2015 года. Однако 20 июля 2020 года Зеленский уволил ее.
В 2014 – 2015 годах она была первой заместительницей министра иностранных дел.
В целом Галибаренко работает в сфере дипломатии с 2000 года.
Наталья Галибаренко / Фото Укринформа
Зеленский назначил 4 послов
- Послом Украины в Австрии президент назначил Василия Химинца – директора первого территориального департамента МИД. В течение 6 лет эту должность занимал Александр Щерба.
- Послом Украины в Турции будет Василий Боднар – заместитель главы МИД. В 2015 – 2017 годах он занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.
- Послом в Индонезии Зеленский назначил советника-посланника посольства Украины в Китае Василия Гамянина.
- Послом в Танзании по совместительству станет посол Украины в Кении Андрей Праведник.