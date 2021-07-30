Раніше главою Місії України при НАТО був Вадим Пристайко. Проте у 2019 році його призначили заступником голови адміністрації президента, а потім – міністром закордонних справ.

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Натомість виконувачем обов'язків керівника Місії спочатку став Олексій Селін, згодом –Георгій Толкачов.

Що відомо про Галібаренко

Наталія Галібаренко працювала послом України у Великій Британії з серпня 2015 року. Однак 20 липня 2020 року Зеленський звільнив її.

У 2014 – 2015 роках вона була першою заступницею міністра закордонних справ.

Загалом Галібаренко працює у сфері дипломатії з 2000 року.



Наталія Галібаренко / Фото Укрінформу

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