Раніше главою Місії України при НАТО був Вадим Пристайко. Проте у 2019 році його призначили заступником голови адміністрації президента, а потім – міністром закордонних справ.
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Натомість виконувачем обов'язків керівника Місії спочатку став Олексій Селін, згодом –Георгій Толкачов.
Що відомо про Галібаренко
Наталія Галібаренко працювала послом України у Великій Британії з серпня 2015 року. Однак 20 липня 2020 року Зеленський звільнив її.
У 2014 – 2015 роках вона була першою заступницею міністра закордонних справ.
Загалом Галібаренко працює у сфері дипломатії з 2000 року.
Наталія Галібаренко / Фото Укрінформу
Зеленський призначив 4 послів
- Послом України в Австрії президент призначив Василя Химинця – директора першого територіального департаменту МЗС. Протягом 6 років цю посаду обіймав Олександр Щерба.
- Послом України в Туреччині буде Василь Боднар – заступник глави МЗС. У 2015 – 2017 роках він обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.
- Послом в Індонезії Зеленський призначив радника-посланника посольства України в Китаї Василя Гамяніна.
- Послом в Танзанії за сумісництвом стане посол України в Кенії Андрій Праведник.