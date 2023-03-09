Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента. Ранее президент уволил с этой должности Руслана Дзюбу.

Раньше Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Руслана Дзюбу

Кто такой Олег Сахон

Ранее Cахон руководил Восточным территориальным управлением Нацгвардии. В марте 2020 года Зеленский присвоил ему воинское звание генерал-майор. ️

В 2017 году военный участвовал в проведении специальной операции в районе Новозвановки и Троицкого. Нацгвардейцы задержали 28 человек, которые были вовлечены в незаконные вооруженные формирования.

Также у Сахона есть ряд государственных наград. Например, медаль За безупречную службу ІІІ степени, орден Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

В 2022 году Сахон принимал участие в обороне Харькова от российских захватчиков.

Что этому предшествовало

Зеленский 11 февраля подписал указ об освобождении от должности заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбы. Перед этим президент в своем обращении заявил о значительных шаги СНБО.

Дзюба занимал этот пост с июня 2019 года. Он был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.

Кстати, 10 февраля правительство уволило с должностей пяти заместителей министра внутренних дел и первого замминистра экономики.