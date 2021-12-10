Зеленский встретился с Микитой. Президент вручил должностному лицу служебное удостоверение.

К теме Виктор Микита стал председателем Закарпатской ОГА

Зеленский убежден, что опыт и знания родного края будут способствовать эффективной работе Микиты.

Кто такой Виктор Микита

Микита родился в 1979 году в селе Ильница Иршавского района Закарпатской области.

Он окончил Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "технолог-экономист". Также в 2002 году стал выпускником Национальной академии внутренних дел Украины. Специальность – "правоведение".

Начиная с 1999 года, работал по специальности на ряде предприятий, в частности в "Укрпочте", а с 2003 – в правоохранительных органах на разных должностях.

Полковник Микита был первым заместителем начальника главного управления в центральном аппарате Службы безопасности Украины. Перед этим работал заместителем начальника управления спецслужбы в Запорожской области.

В 2015 – 2018 годах руководил спецподразделением СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.

Что этому предшествовало

Бывший глава ОГА Анатолий Полосков в ноябре уволился с должности. Он сообщил, что заявления на увольнение написали 3 его заместителя: Игорь Шинкарюк, Мирослав Билецкий и Иштван Петрушка.

Правительство согласовало отставку главы ОГА. Впоследствии Зеленский назначил Петра Добромольского временным председателем Закарпатской ОГА