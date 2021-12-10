Зеленський зустрівся із Микитою. Президент вручив посадовцю службове посвідчення.

До теми Віктор Микита став головою Закарпатської ОДА

Зеленський переконаний, що досвід та знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі Микити.

Хто такий Віктор Микита

Микита народився 1979 року в селі Ільниця Іршавського району Закарпатської області.

Він закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум за спеціальністю "технолог-економіст". Також у 2002 році став випускником Національної академії внутрішніх справ України. Спеціальність – "правознавство".

Починаючи з 1999 року, працював за фахом на низці підприємств, зокрема в "Укрпошті", а з 2003 – у правоохоронних органах на різних посадах.

Полковник Микита був першим заступником начальника головного управління в центральному апараті Служби безпеки України. Перед цим працював заступником начальника управління спецслужби в Запорізькій області.

У 2015 – 2018 роках керував спецпідрозділом СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.

Що цьому передувало

Колишній глава ОДА Анатолій Полосков у листопаді звільнився з посади. Він повідомив, що заяви на звільнення написали 3 його заступники: Ігор Шинкарюк, Мирослав Білецький та Іштван Петрушка.

Уряд погодив відставку глави ОДА. Згодом Зеленський призначив Петра Добромільського тимчасовим головою Закарпатської ОДА