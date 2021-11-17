Таке рішення уряд погодив на засіданні 17 листопада. Тепер – слово за президентом. Він має поставити свій підпис на відповідному указі.

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Що відомо про Полоскова

Джерело: "Вікіпедія"

53-річний український діяч. Народився в російському Архангельську, але з 1990 року живе та працює на Закарпатті.

Здобув освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Спеціальність – "правознавство".

Обіймав різні посади у банківському секторі, також був директором виноробної компанії "Шато Чизай" у Береговому.

7 грудня 2020 року Полосков став головою Закарпатської ОДА. До цього він ніколи не працював у державних структурах.

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