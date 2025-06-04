Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в среду, 4 июня, во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что заявил Зеленский о переговорах

Украинский президент заявил, что россияне готовы к обменам, потому что они в этом нуждаются.

На мой взгляд, россияне готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать встречи в Стамбуле на уровне, который не решает ничего дальше – я считаю бессодержательным, я так считаю,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, российская делегация на текущем уровне не готова обсуждать вопрос о прекращении огня, и считает, что подобные обсуждения должны проходить на уровне лидеров, в чем прямо признались на переговорах.

К слову, на этой пресс-конференции президент также рассказал, что разговаривал с Эрдоганом и обсудил возможность встречи лидеров Украины, Турции, США и России. Он заявил, что готов встретиться в любой момент.