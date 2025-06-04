Про це розповів український президент Володимир Зеленський у середу, 4 червня, під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що заявив Зеленський про переговори

Український президент заявив, що росіяни готові до обмінів, бо вони цього потребують.

На мій погляд, росіяни готові до обмінів, бо їм це потрібно. Ми готові до обмінів, але продовжувати зустрічі в Стамбулі на рівні, який не вирішує нічого далі – я вважаю беззмістовним, я так вважаю,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, російська делегація на поточному рівні не готова обговорювати питання щодо припинення вогню, і вважає, що подібні обговорення повинні відбуватися на рівні лідерів, у чому прямо зізналися на переговорах.

До слова, під час цієї пресконференції президент також розповів, що розмовляв з Ердоганом та обговорив можливість зустрічі лідерів України, Туреччини, США та Росії. Він заявив, що готовий зустрітися в будь-який момент.