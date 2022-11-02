Так, президент дал интервью чешскому СМИ. Владимир Зеленский рассказал, что главным приоритетом является безопасность.

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Безопасность – приоритет № 1

Владимир Зеленский уверен, что после войны, которую развязала Россия, особенно предметно все будут относиться к безопасности. Именно безопасность станет приоритетом № 1.

Мы разобьем Россию на нашей земле, но это не значит, что она не вернется через 10-20 лет. Мы не знаем. Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и своему обществу,

– отметил президент Украины.

Лидер государства подчеркнул, что мы должны себя обезопасить. В частности, на границах, на улицах. Это оборонительная часть безопасности. И здесь мы готовы работать", – подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский рассказал, что предложил премьер-министру Чехии создать оборонительные отношения между государствами. Впрочем, детали оставил в секрете.

Что известно об украинско-чешских отношениях: последние новости

Премьер Чехии Петер Фиалка прибыл с визитом в Украину 31 октября. В этот же день провели первые межправительственные консультации.

В ходе заседания стороны подписали несколько важных соглашений. В частности, о поддержке украинского бизнеса и его выходе на европейский рынок.

Кроме того, было подписано совместное заявление, в котором подтвердили решимость восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

Международное сообщество призвали усилить санкционное давление на Россию и увеличить помощь для Украины.

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