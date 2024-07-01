Это президент Украины сказал в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин. Он также добавил, что все действия Путина хорошо продуманы.

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Путин – субъект массовых преступлений против человечности

Владимир Зеленский, комментируя действия российского диктатора, сказал, что за человека лучше говорят не его слова, а поступки.

"Он (Путин – 24 Канал) является на сегодня, согласно его статусу, руководителем России. Нельзя убивать людей и говорить: "Это не я, это – армия". Нельзя потерять территории и сказать: "Нас там нет". Так долгое время он говорил о Крыме. Так не может быть. Это означает, что он абсолютно ничего не контролирует или абсолютно все контролирует только он", – заметил президент.

И как раз в этом случае Зеленский считает, что согласно российским словам и месседжам, Путин таки контролирует абсолютно все. Подтверждением этого является сам российский диктатор, а также его круг и российский бизнес.

Он контролирует все, а значит, он отвечает за эти преступления. Россия не является демократической страной. Россия авторитарная страна. А значит, один человек, его круг, политики и бизнес виновны в этих преступлениях. Поэтому Путин – тот, кто сделал это все,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что речь идет не только об Украине, но и о других странах, на которые посягала Россия.

"И я говорю не только об Украине. Я как президент Украины должен говорить о том, что он сделал здесь. Но и в Сирии, и в Молдове, и в Грузии, и на Донбассе, и в Крыму – все это были продуманные действия этого человека. За этими действиями всегда следуют жертвы. Мы должны четко осознавать, что он не свидетель убийств. Он – убийца. Он отдает соответствующие приказы. Это не были приказы защиты. Он воевал на территории Украины", – сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Путин давал такие приказы, которые привели к геноциду. "Это преступление на нем", – подчеркнул гарант нашего государства.

А также напомнил о российских преступлениях, в частности, в отношении украинских детей, которых похитили и силой вывезли из Украины.

Он (Путин – 24 Канал) субъект массовых преступлений против человечности, против людей Украины. И еще раз подчеркиваю – не только Украины,

– сказал Владимир Зеленский.