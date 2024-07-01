Це президент України сказав в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін. Він також додав, що усі дії Путіна добре продумані.

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Путін – суб'єкт масових злочинів проти людяності

Володимир Зеленський, коментуючи дії російського диктатора, сказав, що за людину краще говорять не її слова, а вчинки.

"Він (Путін – 24 Канал) є на сьогодні, згідно з його статусом, керівником Росії. Не можна вбивати людей і казати: "Це не я, це – армія". Не можна загубити території і сказати: "Нас там немає". Так довгий час він говорив про Крим. Так не може бути. Це означає, що він абсолютно нічого не контролює або абсолютно все контролює тільки він", – зауважив президент.

І якраз у цьому випадку Зеленський вважає, що згідно з російськими словами та меседжами, Путін таки контролює абсолютно все. Підтвердженням цього є сам російський диктатор, а також його коло та російський бізнес.

Він контролює все, а значить, він відповідає за ці злочини. Росія не є демократичною країною. Росія авторитарна країна. А значить, одна людина, його коло, політики і бізнес винні у цих злочинах. Тому Путін – той, хто зробив це все,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що йдеться не лише про Україну, але й про інші країни, на які зазіхала Росія.

"І я говорю не тільки про Україну. Я як президент України повинен говорити про те, що він зробив тут. Але і в Сирії, і в Молдові, і в Грузії, і на Донбасі, і в Криму – все це були продумані дії цієї людини. За цими діями завжди йдуть жертви. Ми повинні чітко усвідомлювати, що він не свідок вбивств. Він – вбивця. Він віддає відповідні накази. Це не були накази захисту. Він воював на території України", – сказав Зеленський.

Він також нагадав, що Путін давав такі накази, які привели до геноциду. "Цей злочин на ньому", – наголосив гарант нашої держави.

А також нагадав про російські злочини, зокрема, щодо українських дітей, яких викрали та силою вивезли з України.

Він (Путін – 24 Канал) суб'єкт масових злочинів проти людяності, проти людей України. І ще раз підкреслюю – не тільки України,

– сказав Володимир Зеленський.