США хочуть, аби Росія не била по всіх об'єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Зеленський назвав ім'я міністра, який поїде на перемовини зі США до Саудівської Аравії

Яких кроків від США очікує Зеленський

Президент України підтримує бажання США розширити припинення вогню на удари по всій цивільній інфтраструктурі, а не лише енергетичній. В такому випадку Україна висуне власний список об'єктів, які вважає такими.

"Першим кроком може бути – і саме через це технічна зустріч – це тиша в небі або умови, які проговорював президент Трамп – він мені передавав, про що вони говорили з Путіним – саме про те, щоби не бити ракетами та іншою далекобійною зброєю по енергетичних обʼєктах та іншій цивільній інфраструктурі. Є питання "інша цивільна інфраструктура" – що це та яка кількість обʼєктів. Тому, я думаю, наша сторона, технічна команда буде готова зі списком цивільних обʼєктів, обʼєктів ненападу – як ми це бачимо", – заявив Зеленський.