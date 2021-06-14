Планы на предстоящий разговор Владимир Зеленский раскрыл в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Важно Зеленский пообещал Байдену шаги, за которые США помогут Украине вступить в НАТО, – СМИ

О чем будут говорить Зеленский и Байден

Во время встречи с лидером Соединенных Штатов Владимир Зеленский надеется обсудить:

вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО,

экономическую поддержку,

ситуацию по безопасности на Востоке страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Зеленский может встретиться с американским президентом Джо Байденом уже в конце июля. Планируется, что это будет полноценный визит президента Украины в США.

У президента Зеленского есть установка: мы не занимаемся политическим туризмом, мы не ездим просто так. И мы уже работаем с американской стороной, чтобы этот визит был максимально результативным,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что вместе с президентом в Вашингтон отправится большая делегация, ведь повестка дня будет широкая. Глава МИД Украины отметил, что украинская сторона уже работает над ключевыми элементами программы и договоренностями.