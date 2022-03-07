Мы давно стремились к разговорам между президентами

Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона давно стремилась к разговору между Зеленским и Путиным, поскольку все решения в России принимает именно президент.

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"Все мы понимаем, что окончательные решения принимает Путин. Тем более сейчас при нынешних обстоятельствах", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что президент Украины ничего не боится, в том числе личной встречи с Путиным.

Если Путин тоже не боится – пусть приходит, пусть сядут и поговорят,

– сказал Кулеба.

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