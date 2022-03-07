Ми давно прагнули розмови між президентами
Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона давно прагнула розмови між Зеленським і Путіним, оскільки всі рішення у Росії ухвалює саме президент.
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"Всі ми розуміємо, що остаточні рішення ухвалює Путін. Тим паче зараз, за теперішніх обставин", – сказав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що президент України не боїться нічого, в тому числі особистої зустрічі з Путіним.
Якщо Путін теж не боїться – хай приходить, хай сядуть і поговорять,
– сказав Кулеба.
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