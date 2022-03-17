Об этом в эфире 24 канала рассказал член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин.

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С одной стороны Зеленский несет наибольший вес и ответственность за все, что происходит в стране, как главнокомандующий государства, в котором идет война. А с другой – он единственный человек, имеющий реальное представление об истинном положении дел, как отметил Рахманин.

По его словам, президент Зеленский – это единственный человек, который знает реальное количество потерь с обеих сторон, количество уничтоженной инфраструктуры, какие у нас есть ресурсы, материалы, продовольствие, какой у Украины есть финансовый запас.

Зеленский сейчас не делает ни одного шага, который можно было даже условно ставить под сомнение, как какую-то там потенциальную измену. Пока что он держится очень хорошо и все его решения взвешены,

– подчеркнул Рахманин.

Он добавил, что Владимиру Зеленскому приходится принимать чрезвычайно сложные и трудные решения. Их он основывает не на эмоциях или желаниях, а на объективной информации.

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