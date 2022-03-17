Про це в ефірі 24 каналу розповів член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.

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З одного боку Зеленський несе найбільшу вагу та відповідальність за все, що відбувається в країні, як Головнокомандувач держави, у якій триває війна. А з іншого – він єдина людина, яка має реальне уявлення про справжній стан справ, як зазначив Рахманін.

За його словами, президент Зеленський – це єдина людина, яка знає реальну кількість втрат з обох сторін, кількість знищеної інфраструктури, які у нас є ресурси, матеріали, продовольство, який в України є фінансовий запас.

Зеленський зараз не робить жодного кроку, який можна було навіть умовно ставити під сумнів, як якусь там потенційну зраду. Поки що він тримається дуже добре і всі його рішення виважені,

– наголосив Рахманін.

Він додав, що Володимиру Зеленському доводиться ухвалювати надзвичайно складні і важкі рішення. Їх він ґрунтує не на емоціях чи бажаннях, а на об'єктивній інформації.

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