Как объяснил представитель Зеленского Сергей Никифоров, Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса Евровидение.

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Информация The Times не соответствует действительности. ОП не обращался к организаторам песенного конкурса с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса,

– подчеркнул Никифоров.

Что этому предшествовало

Журналисты издания The Times ранее заявили, что президент Владимир Зеленский якобы хотел произнести речь на финале Евровидения, который состоится 13 мая в Ливерпуле. Но украинскому лидеру было отказано. Представитель организаторов якобы ссылался на правила. По словам организаторов, одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия.

По информации СМИ, британский экс-министр культуры лорд Вэйзи не согласен с позицией организаторов. Он подчеркнул, что не стоит "прятаться от событий, на фоне которых проходит конкурс".

Евровидение-2023: главное

В Ливерпуле прошел второй полуфинал грандиозного музыкального конкурса Евровидение-2023. Первый полуфинал знаменитого музыкального конкурса Евровидение-2023 состоялся во вторник, 9 мая. В то время как 11 мая Ливерпуль гостеприимно принимал музыкантов, артистов и группы из 16 других стран.

Большой финал пройдет в Ливерпуле в субботу, 13 мая. Его можно будет посмотреть на официальном фейсбук-аккаунте Евровидения, сайтах "Суспільне Культура" или "Суспільне Евровидение", ютуб-канале "Евровидение Украина" или официальном канале Евровидения, а также в приложении Дия.

Полный список участников, прошедших в финал – читайте здесь.