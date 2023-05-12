Як пояснив речник Зеленського Сергій Никифоров, Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу Євробачення.

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Інформація The Times не відповідає дійсності. ОП не звертався до організаторів пісенного конкурсу з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу,

– наголосив Никифоров.

Що цьому передувало

Журналісти видання The Times раніше заявили, що президент Володимир Зеленський нібито хотів виголосити промову на фіналі Євробачення, який відбудеться 13 травня в Ліверпулі. Але українському лідеру відмовили. Представник організаторів начебто посилалися на правила. За словами організаторів, одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу.

За інформацією ЗМІ, британський ексміністр культури лорд Вейзі не погоджується з позицією організаторів. Він наголосив, що не варто "ховатися від подій, на тлі яких проходить конкурс".

Євробачення-2023: головне

Додамо, що у Ліверпулі минув другий півфінал грандіозного музичного конкурсу Євробачення-2023. Перший півфінал знаменитого музичного конкурсу Євробачення-2023 відбувся у вівторок, 9 травня. Тоді як 11 травня Ліверпуль гостинно приймав музикантів, артистів та гурти з 16 інших країн.

Великий фінал відбудеться у Ліверпулі в суботу, 13 травня. Його можна буде переглянути на офіційному фейсбук-акаунті Євробачення, сайтах "Суспільне Культура" або "Суспільне Євробачення", ютуб-каналі "Євробачення Україна" чи офіційному каналі Євробачення, а також у додатку Дія.

Повний перелік учасників, які пройшли до фіналу – читайте тут.