Сам президент признал, что тоже не верил в нападение, рассказал он в подкасте The Diary Of A CEO.

Что сказал Зеленский

Европейские партнеры на тот момент располагали меньшим объемом разведывательных данных по сравнению с США. Именно поэтому лидеры европейских стран пытались вести прямой диалог с Кремлем до последнего момента.

В ходе этих контактов накануне наступления российская сторона категорически отрицала какие-либо агрессивные намерения.

За день до вторжения европейцы, которые знали меньше, чем американцы, разговаривали с Путиным. Путин обещал им, что вторжения не будет. Он лгал им всем. Он знал, что вторжение будет. Он знал все,

– отметил Владимир Зеленский.

Несмотря на личные обещания, военное руководство России к тому моменту уже завершило развертывание сил для масштабного нападения.

"Мы просили американцев: если вы считаете, что это война, то срочно дайте нам оружие – все, что можете дать. Но никто ничего не дал. Я просил президента Байдена: введите санкции против России сейчас, упреждающе. Если вы знаете, что может произойти вторжение – введите санкции. Но президент Байден ответил: "Мы введем санкции, если произойдет вторжение". То есть постфактум, а не упреждающе", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что не Бог, чтобы судить Байдена, но считает, что такая позиция США была ошибкой.

Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. И так далее... Что мы отдадим им Донбасс и признаем его не частью Украины, а также признаем Крым не частью Украины. Иными словами, это была форма давления. Но что случилось, то случилось. Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. Я так не считал, потому что верил: если люди, партнеры и т. д. знают, что будет полномасштабное вторжение, и при этом не принимают превентивных мер, не сажают его за стол переговоров, не говорят ему: "Ты что, с ума сошел? Ты потерял ум – вести войну в XXI веке, убивать людей? Ты совершенно безумен!"

– добавил президент.

Напомним, что Зеленский также рассказал о своем моральном состояниии сложности, с которыми сталкивается каждый день. Глава государства признался, что испытывает ужасную боль и практически не спит из-за войны. Он добавил, что выживает вместе со страной и украинским народом.