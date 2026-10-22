Сам президент визнав, що теж не вірив у напад, розповів він у подкасті The Diary Of A CEO.

Що сказав Зеленський

Європейські партнери на той момент володіли меншим обсягом розвідувальних даних у порівнянні зі США. Саме через це лідери країн Європи намагалися вести прямий діалог із Кремлем до останнього моменту.

Під час цих контактів напередодні наступу російська сторона категорично заперечувала будь-які агресивні наміри.

За день до вторгнення європейці, які знали менше за американців, розмовляли з Путіним. Путін обіцяв їм, що вторгнення не буде. Він брехав їм усім. Він знав, що вторгнення буде. Він знав усе,

– зазначив Володимир Зеленський.

Попри приватні обіцянки, військове керівництво Росії на той момент уже завершило розгортання сил для масштабного нападу.

"Ми просили американців: якщо ви вважаєте, що це війна, то терміново дайте нам зброю – усе, що можете дати. Але ніхто нічого не дав. Я просив президента Байдена: запровадьте санкції проти Росії зараз, на випередження. Якщо ви знаєте, що може статися вторгнення – запровадьте санкції. Але президент Байден відповів: "Ми запровадимо санкції, якщо відбудеться вторгнення". Тобто постфактум, а не на випередження", – розповів Зеленський.

Він додав, що не є Богом, щоб судити Байдена, але вважає, що така позиція США була помилкою.

Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. І так далі... Що ми віддамо їм Донбас і визнаємо його не Україною, а також визнаємо Крим не Україною. Інакше кажучи, це була форма тиску. Але що сталося, те сталося. Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Я так не вважав, тому що вірив: якщо люди, партнери тощо знають, що буде повномасштабне вторгнення, і при цьому не вживають превентивних заходів, не саджають його за стіл переговорів, не кажуть йому: "Ти що, з глузду з'їхав? Ти втратив розум – вести війну у XXI столітті, вбивати людей? Ти абсолютно божевільний!"

– додав президент.

Нагадаємо, що Зеленський також розповів про свій моральний стан та складнощі, з якими стикається щодня. Глава держави зізнався, що переживає страшенний біль і практично не спить через війну. Він додав, що виживає разом із країною та українським народом.