В Украине уже происходит реванш пророссийских сил, и ни президент Владимир Зеленский, ни оппозиция не знают, как остановить эту волну.

Более того – неизвестно, к чему приведет такая тенденция на местных выборах. Об этом в эфире 24 канала в программе "Политбюро" отметил журналист "НВ" Иван Верстюк.

Интересно Безнаказанность Портнова: как власть помогает соратнику Януковича избегать наказания

По его мнению, реванш уже происходит, и на него нельзя закрывать глаза. Журналист подчеркнул, что даже генпрокурор Ирина Венедиктова называет Андрея Портнова сильным юристом и хорошим специалистом. "В то время, когда Портнов – это символ юридического беспорядка, который мы имели во времена Виктора Януковича", – подчеркнул Верстюк.

И если человек, который отвечает за верховенство права в стране, ориентируется на представителей реванша – это означает, что он уже приобрел те объемы и масштабы, когда ни президент, ни оппозиция ("ЕС" или "Голос") уже не знают, что с этим делать. Я не думаю, что Зеленскому нравится этот реванш, но он реально не знает, что с ним делать,

– убежден журналист.

"Это неуправляемая волна, в которой пророссийские настроения, цинизм, нигилизм, любовь к фейкам и к постправде бродят в таком странном миксе", – подчеркнул Верстюк.

Также он подчеркнул, что неизвестно, чем это все закончится – особенно в контексте местных выборов.

Что известно об Андрее Портнове

Андрей Портнов – это бывший нардеп и член команды экс-президента Виктора Януковича.

В Украине против него существовали уголовные производства за государственную измену. Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года.

Другое дело возбуждено из-за кражи – растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из списка, когда он выиграл по судебному делу "Портнов против Совета ЕС".



Андрей Портнов / Фото ms.detector.media