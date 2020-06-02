В Україні вже відбувається реванш проросійських сил, і ні президент Володимир Зеленський, ні опозиція не знають, як зупинити цю хвилю.

Щобільше – невідомо, до чого призведе така тенденція на місцевих виборах. Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" зазначив журналіст "НВ" Іван Верстюк.

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На його думку, реванш вже відбувається, і на нього не можна заплющувати очі. Журналіст підкреслив, що навіть генпрокурорка Ірина Венедіктова називає Андрія Портнова сильним юристом та гарним фахівцем. "В той час, коли Портнов – це символ юридичного безладдя, яке ми мали в часи Віктора Януковича", – наголосив Верстюк.

І якщо людина, яка відповідає за верховенство права в країні, орієнтується на представників реваншу – це означає, що він вже набув тих обсягів і масштабів, коли ні президент, ні опозиція ("ЄС" чи "Голос") вже не знають, що з цим робити. Я не думаю, що Зеленському подобається цей реванш, але він реально не знає, що з ним робити,

– переконаний журналіст.

"Це некерована хвиля, в якій проросійські настрої, цинізм, нігілізм, любов до фейків і до постправди бродять у такому дивному міксі", – наголосив Верстюк.

Також він підкреслив, що невідомо, чим це все закінчиться – особливо в контексті місцевих виборів.

Що відомо про Андрія Портнова

андрій Портнов – це колишній нардеп та член команди експрезидента Віктора Януковича.

В Україні проти нього існували кримінальні провадження за державну зраду. Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року.

Інша справа порушена через крадіжку – розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".



Андрій Портнов / Фото ms.detector.media