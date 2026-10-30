От Ямала до Сибири: Украина готовит расширение дипстрайков по всей России, – Зеленский

Киев будет масштабировать дипстрайки на территории страны-агрессора. О деталях доклада глава государства сообщил в соцсетях.

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Что сказал Зеленский?

В пятницу, 20 октября, президент поблагодарил военных за регулярное применение дальнобойных санкций и подчеркнул, что на каждый российский удар Украина всегда отвечает справедливо.

Украина активно работает над тем, чтобы отечественные дроны и ракеты могли достигать еще более отдаленных территорий государства-агрессора. По итогам совещания военное руководство уже определило ключевые направления для дальнейшего применения дальнобойного вооружения.

Будут расширяться и наши подразделения дипстрайков – как на основе возможностей СБУ и, в частности, Центра специальных операций "Альфа", так и на основе наших разведывательных служб и других компонентов Сил обороны Украины– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что собственная дальнобойность является действенным инструментом сохранения независимости страны во время войны и станет одной из надежных гарантий безопасности после ее завершения. Для наращивания этих возможностей 30 октября состоялись переговоры с производителями оружия.

Ранее украинские беспилотники уже демонстрировали способность наносить удары на рекордные расстояния, преодолев более 3 тысяч километров и поразив газоперерабатывающие заводы в Ямало-Ненецком автономном округе.