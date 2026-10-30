Від Ямалу до Сибіру: Україна готує масштабування дипстрайків по Росії, – Зеленський

Київ масштабуватиме дипстрайки на території країни-агресорки. Про деталі доповіді глава держави написав у соцмережах.

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Що сказав Зеленський?

У п'ятницю, 20 жовтня, президент подякував воїнам за регулярну реалізацію далекобійних санкцій та наголосив, що на кожен російський удар Україна завжди відповідає справедливо.

Україна активно працює над тим, щоб вітчизняні дрони та ракети могли досягати ще більш віддалених територій держави-агресорки. За підсумками наради військове керівництво вже визначило ключові напрямки для подальшого застосування далекобійного озброєння.

Будуть масштабуватись і наші підрозділи дипстрайків – як на основі спроможностей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій "Альфа", так і на основі наших розвідок та інших складових Сил оборони України– зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що власна далекобійність є дієвим інструментом збереження незалежності країни під час війни та стане однією з надійних гарантій безпеки після її завершення. Для нарощування цих спроможностей 30 жовтня відбулися переговори з виробниками зброї.

Раніше українські безпілотники вже демонстрували здатність бити на рекордні відстані, коли подолали понад 3 тисячі кілометрів та уразили газопереробні заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.