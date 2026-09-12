Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 Каналу звернув увагу не лише на рекордну дальність польоту українських дронів. Він пояснив, чому цей удар може бути лише початком значно серйознішої роботи по російській газотранспортній системі та яка ціль розташована далі за маршрутом.

Дрони вже дісталися до району Ямальського газового вузла

Новий Уренгой розташований трохи ближче, ніж так званий Ямальський хрест. Звідси починається газотранспортна система Уренгой – Помари – Ужгород, а до самого Уренгоя надходить газ із ямальських родовищ.

Там справді є так званий Ямальський хрест. В одній точці, приблизно на площі футбольного поля, сходяться 17 газопроводів,

– пояснив Світан.

Тиск у цій системі дуже високий: на окремих ділянках він сягає приблизно 100 атмосфер, а в трубах, які проходять морським дном, може доходити й до 200. Через це така інфраструктура сама по собі є об'єктом підвищеної небезпеки.

Якщо знати, куди влучити, то можна одним дроном завдати дуже серйозного ураження. Там навіть велика бойова частина не обов'язкова, бо газопровід за такого тиску сам створює умови для масштабного займання,

– сказав військовий експерт.

Під ударом опинився один із основних газопереробних об'єктів у районі Нового Уренгоя. До самого Ямальського хреста цього разу дрони не долетіли, однак маршрут уже пройшов через цей стратегічно важливий для російської газової системи район.

Понад 3 тисячі кілометрів можуть бути лише початком

Подолана дистанція у понад 3 тисячі кілометрів важлива не лише сама по собі. Перші безпілотники на такому маршруті можуть одночасно перевіряти можливість проходження великої відстані, прокладати шлях і збирати дані для наступних запусків.

Найімовірніше, це були перші "бджілки-розвідниці". Вони виконують бойове завдання, розвідують усе, прокладають маршрут, передають дуже точну інформацію, а після них уже може полетіти ціла група,

– зазначив Світан.

Для польоту на таку відстань дрони типу FP-1 можуть отримувати додаткові паливні баки, зокрема й у крилі. Через це бойову частину можна зменшувати, але для ураження газової інфраструктури навіть кількох кілограмів вибухівки може бути достатньо.

Після цих розвідників я не виключаю, що найближчим часом туди може піти вже достатня кількість дронів. І на Ямальський хрест їх теж має вистачити,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Після нинішньої атаки на об'єкті, за наявною інформацією, виникла серйозна пожежа. Технологічний цикл на газопереробному підприємстві був зупинений.

Світан оцінив атаку дронів за понад 3 тисячі кілометрів: дивіться відео