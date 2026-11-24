Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg.

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Когда США хотят завершить войну в Украине?

По словам Зеленского, американские переговорщики стремятся достичь договоренностей как можно скорее. В частности, Виткофф и Кушнер хотели бы заключить мирное соглашение еще до января. В то же время украинский президент отметил, что такая поспешность создает риск значительных уступок со стороны Украины. При этом российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует признаков готовности прекратить войну.

Зеленский подчеркнул, что Украина также заинтересована в прекращении боевых действий, однако не согласится на договоренности, противоречащие ее интересам.

Президент подчеркнул, что масштаб поддержки союзников и давления на государство-агрессора должен стать весомым аргументом для начала реального переговорного процесса.

Уровень поддержки Украины и санкций должен быть таким, чтобы они стали четким сигналом для россиян. Пришло время сесть за стол переговоров и прекратить войну– подчеркнул он.

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Зеленский обратил внимание на то, что Владимир Путин пока не демонстрирует никаких признаков готовности остановить боевые действия, а Украине грозит необходимость пойти на значительные уступки.

Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины– подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Кушнер сдерживал Трампа от давления на Зеленского. Тогда переговорщик отметил, что убеждал американского лидера не ужесточать требования к украинскому президенту и предложил Киеву после прекращения войны сосредоточиться на экономическом восстановлении.