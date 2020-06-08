Ослабление карантина спасет экономику, но коронавирус никуда не исчез, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский и чиновники обеспокоены ростом количества случаев коронавируса в Украине. Также главу государства и министров беспокоит, что люди массово не соблюдают требования адаптивного карантина.
Мы бы не хотели возвращаться к жестким мерам, – президент
В совещании под председательством президента Зеленского приняли участие представители правительства и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Ослабление карантина спасет экономику, но коронавирус никуда не исчез. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас множество жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки,
– сказал Зеленский.
При такой эпидемиологической ситуации, как сейчас, речь не идет о восстановлении массовых развлекательных мероприятий, отметил президент.
Он также отметил, что людям нужно постоянно напоминать о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
О чем еще говорили на совещании у президента:
- В Нацполиции подсчитали, что на Троицу в храмы пришли около 200 тысяч верующих. Однако как священнослужители, так и прихожане старались следовать рекомендациям Минздрава.
- Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что надбавки за апрель выплатили всем врачам, которые борются с коронавирусом.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий отметил, что после восстановления внутреннего авиасообщения рейсы не были переполнены.
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Что разрешили с 5 июня в Украине: коротко
- заведения питания могут принимать посетителей внутри;
- в легковых автомобилях могут одновременно ездить до 5 человек включая водителя (без учета детей до 14 лет, правило не распространяется на членов одной семьи)
- проведение религиозных мероприятий с соблюдением дистанции;
- внутренние авиарейсы;
- люди старше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.
Статистика коронавируса в Украине
По состоянию на 8 июня в Украине зафиксировано 27 462 случая коронавируса, из них 797 – летальные. От COVID-19 выздоровели 12 195 человек. За сутки в стране обнаружили 463 случая инфицирования, 9 человек умерли.