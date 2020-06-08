Президент Владимир Зеленский и чиновники обеспокоены ростом количества случаев коронавируса в Украине. Также главу государства и министров беспокоит, что люди массово не соблюдают требования адаптивного карантина.

Мы бы не хотели возвращаться к жестким мерам, – президент

В совещании под председательством президента Зеленского приняли участие представители правительства и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Актуально В Украине уже 27 462 случая коронавируса COVID-19

Ослабление карантина спасет экономику, но коронавирус никуда не исчез. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас множество жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки,

– сказал Зеленский.

При такой эпидемиологической ситуации, как сейчас, речь не идет о восстановлении массовых развлекательных мероприятий, отметил президент.

Он также отметил, что людям нужно постоянно напоминать о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

О чем еще говорили на совещании у президента:

В Нацполиции подсчитали, что на Троицу в храмы пришли около 200 тысяч верующих. Однако как священнослужители, так и прихожане старались следовать рекомендациям Минздрава.

Однако как священнослужители, так и прихожане старались следовать рекомендациям Минздрава. Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что надбавки за апрель выплатили всем врачам , которые борются с коронавирусом.

, которые борются с коронавирусом. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий отметил, что после восстановления внутреннего авиасообщения рейсы не были переполнены.

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Что разрешили с 5 июня в Украине: коротко

заведения питания могут принимать посетителей внутри;

в легковых автомобилях могут одновременно ездить до 5 человек включая водителя (без учета детей до 14 лет, правило не распространяется на членов одной семьи)

проведение религиозных мероприятий с соблюдением дистанции;

внутренние авиарейсы;

люди старше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.

Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на 8 июня в Украине зафиксировано 27 462 случая коронавируса, из них 797 – летальные. От COVID-19 выздоровели 12 195 человек. За сутки в стране обнаружили 463 случая инфицирования, 9 человек умерли.