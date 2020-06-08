Президент Володимир Зеленський та урядовці стурбовані зростанням кількості випадків коронавірусу в Україні. Також главу держави та міністрів непокоїть, що люди масово не дотримуються вимог адаптивного карантину.

Ми б не хотіли повертатись у жорсткі рамки, – президент

У нараді під головуванням президента Зеленського взяли участь представники уряду та правоохоронних органів, інформує пресслужба Офісу Президента.

Актуально В Україні вже 27 462 випадки коронавірусу COVID-19

Послаблення карантину врятують економіку, але коронавірус нікуди не зник. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки,

– сказав Зеленський.

За такої епідеміологічної ситуації, як зараз, не мовиться про відновлення масових розважальних заходів, зазначив президент.

Він також наголосив, що людям потрібно постійно нагадувати про необхідність дотримуватись соціальної дистанції та носити маски.

Про що ще говорили на нараді у президента:

У Нацполіції підрахували, що на Трійцю у храми прийшли близько 200 тисяч вірян . Проте як священнослужителі, так і парафіяни старались дотримуватись рекомендацій МОЗ.

. Проте як священнослужителі, так і парафіяни старались дотримуватись рекомендацій МОЗ. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів, що надбавки за квітень виплатили усім лікарям , що борються з коронавірусом.

, що борються з коронавірусом. Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій зазначив, що після відновлення внутрішнього авіасполучення рейси не були переповнені.

Важливо Які області не готові послабити карантин: список

Що дозволили з 5 червня в Україні: коротко

заклади харчування можуть приймати відвідувачів всередині;

в легкових авто можуть одночасно їздити до 5 осіб з водієм включно (без урахування дітей до 14 років, і правило не поширюється на членів однієї родини);

проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції;

внутрішні авіарейси;

люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на 8 червня в Україні зафіксовано 27 462 випадки коронавірусу, з них 797 – летальні. Від COVID-19 одужали 12 195 осіб. За добу в країні виявили 463 випадки інфікування, 9 людей померли.