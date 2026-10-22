Об этом глава государства рассказал в подкасте "The Diary Of A CEO".

Что сказал Зеленский о российских фейках в начале полномасштабного вторжения?

Россия целенаправленно распространяла дезинформацию об отъезде руководства из Киева. Главной целью этой кампании было посеять панику среди населения и спровоцировать массовое бегство граждан.

Российский план рассчитывал на то, что общество потеряет ориентир, если увидит отсутствие руководства. Однако вариант выезда из столицы вообще не рассматривался.

"Они хотели, чтобы я сбежал. Я не мог покинуть Киев, офис, людей. Это просто невозможно", – подчеркнул Зеленский.

Решение остаться на рабочем месте вместе с гражданами было принципиальной позицией, поскольку любой другой шаг перечеркнул бы базовые моральные и правовые нормы.

Это было бы предательством. Предательством моего человеческого достоинства и Конституции Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что накануне полномасштабного вторжения европейские лидеры, у которых было меньше разведывательных данных, чем у США, общались с Владимиром Путиным. Тот уверял их, что нападения не будет, хотя, по словам президента Украины, уже знал о подготовке вторжения.

Зеленский рассказал, что Киев просил Вашингтон срочно предоставить оружие и ввести превентивные санкции против России. Однако Джо Байден заявил, что ограничения введут только после начала вторжения.

Зеленский также признался, что не ожидал полномасштабной войны. Он предполагал, что давление на Украину может привести к требованиям отказаться от Донбасса и признать Крым российским. Президент пояснил, что верил в возможность предотвратить вторжение, ведь партнеры знали об угрозе и могли принять превентивные меры или заставить Путина сесть за стол переговоров.

По его мнению, мир должен был четко дать понять российскому лидеру, что развязывать войну и убивать людей в XXI веке недопустимо.