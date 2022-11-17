Зеленский во время пресс-конференции заявил, что зима – самое мощное оружие, которое осталось у России, информирует 24 канал. Однако украинцев это не пугает.

Заметьте Неприятно, – Зеленский отреагировал на слухи о "договорняках" с Россией при ее выходе из Херсона

Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, то мы точно победим в этой войне. В воздухе Украины и мира появилось ощущение, что не такой Владимир Путин крепкий, и не столь крепкая российская армия. Ощущение победы Украины появляется,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что многие инвесторы верят в победу Украины. Они хотят прийти, чтобы когда закончится война, стать первыми. Теперь от инвесторов есть запрос о серьезной мировой платформе по страхованию бизнеса.

Зеленский подчеркнул, что Украину ждет серьезный бум. Будет много рабочих мест.

Зеленский о прогнозах Буданова

Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки – часто озвучивает прогнозы, которые почти на 100% осуществляются. Зеленский признался, что обожает слушать Буданова. Он молодец и профессиональный человек.

Украинский лидер подчеркнул: руководитель ГУР делает свои выводы на основе фактической информации. В то же время, Зеленский подчеркнул, что достаточно трудно дать четкий прогноз относительно того, когда наступит победа Украины.

Заметьте – интервью Зеленского украинским журналистам: смотрите видео