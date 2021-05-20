Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции 20 мая. По его словам, он считает нужным давать людям шанс.

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Несмотря на это, как подчеркнул президент, если эти люди берут взятки, или в чем-то таком участвуют – давать второй шанс нельзя.

"Поэтому иногда вы видите серьезные шаги по смене тех или иных людей, чиновников или некоторых депутатов, которые были уволены из партии "Слуга народа", – сказал Зеленский.

Я рад, что очищение Рады проходит. Следующий парламент будет еще "чище". Это важно,

– отметил президент.

"Очищение" парламента

Как он пояснил, перед новыми депутатами может быть соблазн больших денег. Его смогут преодолеть лишь действительно сильные люди, считает Зеленский, но их, к сожалению, немного. И добавил, что "в "Слуге народа" все таких больше, чем в других партиях".

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