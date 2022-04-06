Вопрос Крыма

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk, передает 24 канал. По его словам, власти России после аннексии Крыма и захвата части Донецкой и Луганской области сразу сказали, что о полуострове они не будут вести диалог.

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И не говорили еще с 2014 года ни на одной международной площадке и ни с одним лидером любой страны. Поэтому я считаю, что сегодня мы начали этот диалог, он должен быть,

– сказал президент.

Крым – это Украина

Он добавил, что Крым для украинцев – это наша земля, а в России считают иначе, но по всем международным законам и весь цивилизованный мир считает полуостров частью Украины.

"Это наша территория, за которую мы будем бороться и точно никому не отдадим. Сегодня мы говорим, что этот вопрос надо решать дипломатическим путем с этим уже и согласна Россия. Я согласен, что именно за столом переговоров мы должны поднимать этот вопрос", – добавил Зеленский.

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