При этом он сказал, что война за Крым невозможна. Об этом Подоляк заявил в эфире единого телемарафона.

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Он считает, что вопрос по Крыму нужно обсуждать, и этот вопрос является ключевым. В то же время, полуостров, который Россия оккупировала в 2014 году, "невозможно" забрать войной.

Что касается Крыма, то мы считаем, что это важно – крымскую проблематику обсуждать. Безусловно, война за Крым невозможна, а с точки зрения политико-дипломатического урегулирования крымской проблематики, потому что там же у нас есть гуманитарные аспекты (и аспекты, касающихся этнической группы крымских татар и так далее), мы хотим это обсуждать, потому что это ключевое значение на сегодняшний день,

– заявил он.

Он добавил, что все позиции по Крыму есть в плане, который Украина передала российской стороне.