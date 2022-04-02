При цьому він сказав, що війна за Крим – неможлива. Про це Подоляк заявив в ефірі єдиного телемарафону.

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Він вважає, що питання щодо Криму потрібно обговорювати й це питання є ключовим. Водночас півострів, який Росія окупувала у 2014 році, "неможливо" забрати війною.

Що стосується Криму, то ми вважаємо що це важливо – кримську проблематику обговорювати. Безумовно, війна за Крим неможлива, а з точки зору політико-дипломатичного врегулювання кримської проблематики, бо там же в нас є гуманітарних аспектів (і аспектів, що стосуються етнічної групи кримських татар і таке інше), ми хочемо це обговорювати, бо це ключове на сьогоднішній день,

– заявив він.

Він додав, що усі позиції щодо Криму є в плані, який Україна передала російській стороні.

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