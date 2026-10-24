Если на меня будут оказывать давление – я отвечу, иначе нас просто сожрут, – Зеленский

Такое заявление президент Зеленский сделал в интервью журналисту Джеймсу Лонгману из ABC News.

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Как Зеленский объяснил свой резкий ответ на давление со стороны США?

Глава государства отметил, что в первые 48 часов войны страны Ближнего Востока получили от стратегических партнеров 2 тысячи ракет, тогда как Украина за 90 дней получила от своего партнера лишь 24 ракеты.

Он уточнил, что США не запрещают Европе поставлять Украине перехватчики, но не одобряют такие поставки.

По словам политика, именно поэтому он должен быть сильным в этой ситуации.

Зеленский предположил, что в послевоенный период у украинцев будет любой президент: "это выбор народа". Но сегодня, если Украина хочет выжить, ей нужны сильная армия, сильный президент и сильный народ.

Именно поэтому реакция такая решительная. И именно поэтому, если на меня будут оказывать давление – я, конечно, отвечу. Иначе они (россияне – 24 Канал) нас просто съедят– пояснил Зеленский.

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Ранее президент сообщил, что США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для Patriot, хотя они уже были оплачены союзниками.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио опроверг намеренную задержку поставок. Он объяснил ее большим спросом.

Напомним, что в последние недели США предприняли ряд недружественных шагов в отношении Украины. На некоторое время прервался обмен разведданными, скорость Starlink для военных снизили, а тем временем России разрешили безнаказанно продавать ее дизельное топливо. Владимир Зеленский назвал эти американские действия попыткой США склонить Украину к капитуляции.