По словам Владимира Зеленского, Украину так сложно реформировать из-за влияния многих людей и сил. Они не хотят, чтобы страна была мощной и максимально независимой.

Зеленский подчеркнул: управлять одинаковыми всегда легче, чем теми, кто сохранил свою историю, письменность, традиции и, наконец, свое лицо. Украина во многих вопросах "не марширует в ногу", поэтому определенные силы давят на страну с самого начала ее независимости.

Заметьте Это вопрос войны, а не бизнеса, – Зеленский о "Северном потоке-2"

Президент отметил, что Украина также привлекает некоторых как ресурсная и красивая страна. Она имеет богатые недра, леса, вода, горы, Крым.

Исторически Украину всегда хотели иметь под собой, видя только сельскохозяйственной страной и ресурсной базой для тех или иных государств. И также много лет давили на страну,

– подчеркнул Зеленский.

Какие еще причины выделил Зеленский

По словам президента, Украину еще с 90-х разворовывают не только извне, но и внутри. Некоторые из этих людей уже умудрились стать почтенными бизнесменами.

Зеленский признался, что считает таких "деятелей" просто бандитами. Они "срейдили" предприятия, которые остались от советских времен.

Украинский лидер отметил: эти люди – это финансовые группы. Они обитают в элитных районах Англии, Франции и Монако.

Зеленский заверил, что борьба с этими группами продолжается.

Кроме того, очень важным является противодействие российской дезинформации. Именно поэтому, в Украине создали Центр противодействия дезинформации.

Обратите внимание! Зеленский также подчеркнул, что без Украины Крым и Донбасс станут "мертвыми территориями". Президент отметил: это будет хуже, чем Чернобыль, потому что даже в Чернобыль приезжают туристы".