Много лет давили на страну, – Зеленский объяснил, почему так сложно реформировать Украину
По словам Владимира Зеленского, Украину так сложно реформировать из-за влияния многих людей и сил. Они не хотят, чтобы страна была мощной и максимально независимой.
Источник:Офис Президента
Зеленский подчеркнул: управлять одинаковыми всегда легче, чем теми, кто сохранил свою историю, письменность, традиции и, наконец, свое лицо. Украина во многих вопросах "не марширует в ногу", поэтому определенные силы давят на страну с самого начала ее независимости.
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Президент отметил, что Украина также привлекает некоторых как ресурсная и красивая страна. Она имеет богатые недра, леса, вода, горы, Крым.
Исторически Украину всегда хотели иметь под собой, видя только сельскохозяйственной страной и ресурсной базой для тех или иных государств. И также много лет давили на страну,
– подчеркнул Зеленский.
Какие еще причины выделил Зеленский
- По словам президента, Украину еще с 90-х разворовывают не только извне, но и внутри. Некоторые из этих людей уже умудрились стать почтенными бизнесменами.
- Зеленский признался, что считает таких "деятелей" просто бандитами. Они "срейдили" предприятия, которые остались от советских времен.
- Украинский лидер отметил: эти люди – это финансовые группы. Они обитают в элитных районах Англии, Франции и Монако.
- Зеленский заверил, что борьба с этими группами продолжается.
- Кроме того, очень важным является противодействие российской дезинформации. Именно поэтому, в Украине создали Центр противодействия дезинформации.
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