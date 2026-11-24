В частности, тогда украинскую власть призвали не допускать эскалации на полуострове. Об этом президент заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Чопе.

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Что Зеленский сказал об оккупации Крыма?

Президент подчеркнул, что Россия может в очередной раз обмануть Украину, если та согласится отдать свои территории без сопротивления. Подобный сценарий уже был во время оккупации Крыма.

Я знаю, что некоторые политики обижаются, когда я так говорю о Крыме. Когда я говорю, что мы не защитили Крым. И они говорят: мы защищали, просто нас было мало. Это неправда. И так уже было. Мы ушли. И нам звонили, включая американскую администрацию. Звонили в кабинет, в котором сейчас нахожусь я, но меня там не было. И звонили и говорили: не нужно никакой эскалации в Крыму– рассказал президент.

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Он напомнил, что после этого Россия продолжила оккупацию украинских территорий. В то же время договоренности, которых удалось достичь впоследствии, не обеспечили Украине надлежащих гарантий безопасности.

В частности, Зеленский упомянул о Минских соглашениях, которые не смогли предотвратить начало полномасштабного российского вторжения.

Я знаю, что некоторым другим нравятся Минские соглашения. Но что они гарантировали? Начало полномасштабной войны. Все, что нечетко прописано, все, что не является надежными гарантиями безопасности, – это всегда можно нарушить, и все. И я думаю, что наше общество мобилизовалось именно потому, что понимало, что хочет этот сосед. А если он сделает паузу и вернется через два года, сможем ли мы мобилизовать такую поддержку как внутри страны, так и извне?– подчеркнул глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что завершение войны остается приоритетом номер один для Украины. Однако отказ от собственных территорий и людей, по его убеждению, может поставить под угрозу будущее всего государства.

Напомним, Зеленский также заявил, что добровольный уход из Донбасса может подтолкнуть Россию к новым территориальным требованиям, в частности в отношении Харьковской области, Днепра и Запорожья. По мнению президента, никакие гарантии безопасности не исключают такого риска.