Зокрема, тоді українську владу закликали не допускати ескалації на півострові. Про це президент заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у Чопі.

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Що Зеленський сказав про окупацію Криму?

Президент наголосив, що Росія може вкотре обдурити Україну, якщо та погодиться віддати свої території без спротиву. Подібний сценарій уже був під час окупації Криму.

Я знаю, що деякі політики ображаються, коли я так кажу про Крим. Коли я кажу, що ми не захистили Крим. І вони кажуть: ми захищали, просто нас було мало. Це неправда. І так вже було. Ми вийшли. І нам дзвонили, включаючи американську адміністрацію. Дзвонили в кабінет, в якому зараз я, був не я. І дзвонили й говорили: не треба ніяких ескалацій в Криму– розповів президент.

Він нагадав, що після цього Росія продовжила окуповувати українські території. Водночас домовленості, яких вдалося досягти згодом, не забезпечили Україні належних гарантій безпеки.

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Зокрема, Зеленський згадав про Мінські угоди, які не змогли запобігти початку повномасштабного російського вторгнення.

Я знаю, що деяким іншим подобаються Мінські угоди. Але що вони гарантували? Початок повномасштабної війни. Все, що нечітко виписано, все, що не є сильними гарантіями безпеки, – це завжди можна порушити, і все. І я думаю, що наше суспільство мобілізувалось саме через те, що розуміло, що хоче цей сусід. А якщо він зробить паузу і прийде через два роки, ми зможемо мобілізувати таку підтримку як всередині, так і ззовні?– наголосив глава держави.

Водночас президент підкреслив, що завершення війни залишається пріоритетом номер один для України. Однак відмова від власних територій та людей, на його переконання, може поставити під загрозу майбутнє всієї держави.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що добровільний вихід із Донбасу може спонукати Росію до нових територіальних вимог, зокрема щодо Харківщини, Дніпра та Запоріжжя. На думку президента, жодні гарантії безпеки не виключають такого ризику.