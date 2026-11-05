Если Украина уйдет из Донбасса: Зеленский объяснил, почему Путин пойдет дальше

В беседе с немецким телеканалом ZDF Зеленский подчеркнул, что попытки удовлетворить аппетиты Кремля не принесут мира. Об этом он написал в своем Telegram, комментируя прошлый опыт оккупации украинских территорий.

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По словам главы государства, когда Путин захватил Крым, лидеры Европы и США открыто призывали тогдашнюю украинскую власть избегать эскалации и смириться с ситуацией. В результате Украина потеряла полуостров, а впоследствии и часть Донбасса, но обстрелы на Востоке не утихали, и никакой мир так и не наступил.

Люди думают, что нам всегда помогали. Это не так. Нам начали помогать после полномасштабного вторжения, но это произошло спустя восемь лет после того, как Россия начала нас оккупировать. Это долгий период для того, чтобы разобраться в этом и понять, что Путин не собирается ничего нам отдавать– подчеркнул президент.

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Почему Кремль не ограничится Донбассом?

Зеленский также упомянул разговор с европейскими политиками, которые спрашивали его, почему в случае ухода украинских сил из Донбасса враг обязательно пойдет дальше. Ответом на это служат реальные действия российской армии в 2022 году.

Ведь в начале войны он захватывал не Донбасс, а ворвался в столицу. Захватил Запорожскую область, Херсонскую область, Херсон, Харьковскую область. Мы многое отвоевали, но ведь он захватывал разные части нашего государства– напомнил Зеленский.

Он отметил, что сейчас от Украины требуют уступок именно потому, что оккупанты не в состоянии захватить эти земли силой. Несмотря на любой дефицит оружия или финансов, государство будет бороться за то, чтобы война завершилась достойно.

При этом Киев готов к диалогу. В последнее время все более актуальной становится тема трехсторонней встречи представителей Украины, России и США. Саммит состоится 10 – 11 ноября в Абу-Даби.