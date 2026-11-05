Якщо Україна вийде з Донбасу: Зеленський пояснив, чому Путін піде далі

У розмові з німецьким мовником ZDF Зеленський наголосив, що спроби задовольнити апетити Кремля не принесуть миру. Про це він написав у своєму телеграмі, коментуючи минулий досвід окупації українських територій.

Adv

популярні відео

Уроки 2014 року та помилки Заходу

За словами глави держави, коли Путін захопив Крим, лідери Європи та США відкрито закликали тодішню українську владу уникати ескалації та змиритися із ситуацією. У результаті Україна втратила півострів, а згодом і частину Донбасу, але постріли на Сході не вщухали, і жоден мир так і не настав.

Люди думають, що нам завжди допомагали. Це не так. Нам почали допомагати після повномасштабного вторгнення, але це було після восьми років того, як Росія нас окупувала. Це довгий період для того, щоб розібратися із цим і зрозуміти, що Путін не збирається нічого нам віддавати– підкреслив президент.

Реклама

Чому Кремль не обмежиться Донбасом?

Зеленський також згадав розмову з європейськими політиками, які запитували його, чому в разі відходу українських сил із Донбасу ворог обов'язково рушить далі. Відповіддю на це слугують реальні дії російської армії у 2022 році.

Тому що на початку війни він захоплював не Донбас, а прийшов у столицю. Захопив Запорізьку область, Херсонську область, Херсон, Харківщину. Ми багато всього відвоювали, але ж він захоплював різні частини нашої держави– нагадав Зеленський.

Він зауважив, що зараз від України вимагають поступок саме через те, що окупанти неспроможні захопити ці землі силою. Попри будь-який дефіцит зброї чи фінансів, держава боротиметься за те, щоб війна завершилася гідно.

При цьому Київ готовий до діалогу. Останнім часом дедалі актуальнішою стає тема тристоронньої зустрічі представників України, Росії та США. Саміт пройде 10 – 11 листопада в Абу-Дабі.