Зустріч в Абу-Дабі: Зеленський провів розмову зі спецпредставниками США

Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером щодо переговорів в Абу-Дабі / Getty Images
Володимир Зеленський 4 листопада провів розмову зі спецпредставниками президента США Віткоффом і Кушнером. Сторони зосередилися на підготовці до переговорів в Абу-Дабі та перебігу консультацій у Брюсселі.
Як повідомляє "ТСН", головною темою діалогу стало узгодження позицій щодо дипломатичного процесу на найближчі тижні.
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Які подробиці?
Співрозмовники зосередилися на формуванні порядку денного для майбутньої зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також скоординували питання, які наразі розглядають експертні групи у столиці Бельгії.
Робота технічних команд у Брюсселі покликана напрацювати спільне бачення партнерів щодо ключових безпекових і економічних аспектів. Саме ці напрацювання мають лягти в основу ширших багатосторонніх дискусій під час подальших контактів.
Як вже повідомлялося на нашому сайті, зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО у штаб-квартирі Єврокомісії присвячена повоєнній відбудові та гарантіям безпеки: переговори України, США, Європи та НАТО у Брюсселі.
Що було відомо раніше?
Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 – 11 листопада в Абу-Дабі заплановані переговори на робочому рівні між українською та російською сторонами за посередництва Вашингтона, які мають зосередитися на деескалації, гуманітарних заходах та післявоєнній безпеці.
Попри дипломатичні зусилля США та залучення Європи до переговорів, Путін не демонструє готовності до компромісу й продовжує вимагати територій та поступок від України.
Гуманітарна операція в Олешках могла стати першим кроком до припинення вогню, однак у Кремлі заявили, що не планують повторювати такі місії. Москва й надалі наполягає на повному контролі над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.
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