Во время обращения к дипломатам Владимир Зеленский озвучил 8 задач для украинских послов в следующем году. Их спектр разнообразен, однако все они важны для государства, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Зеленский не исключает новых зарубежных визитов, однако есть важные условия

Задания для украинских дипломатов на 2023 год

Президент Владимир Зеленский объявил о следующих задачах, над которыми должны работать украинские дипломаты в следующем году. В частности, речь идет о:

начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз;

подготовку к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины;

работу над оборонными потребностями Украины. Президент подчеркнул, что дипломаты постоянно должны работать над тем, чтобы украинские партнеры удовлетворяли эти потребности;

сотрудничество с правительством, ОП, международными организациями и государствами-партнерами в сфере восстановления энергетики Украины после ракетных ударов России и реализации Fast Recovery Plan;

работу над обеспечением новых санкций против России;

работа над поддержкой стран трибунала по преступлению агрессии и ответственности военных преступников;

помощь в поисках российских активов и их блокировке. "Эти средства будут направлены на восстановление нашего государства. Делайте все, чтобы страны, в которых вы работаете, помогали строить соответствующий компенсационный механизм", – заявил Зеленский;

поддержку украинцев за границей.

Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в Украину и чтобы все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены. Украинская идентичность, украинские культурные, образовательные, информационные и социальные нужды должны быть удовлетворены,

– подчеркнул президент.

Угрозы украинским дипломатам

Украинские дипломаты играют большую роль в поддержке международных партнеров, ведь именно они ведут диалоги с руководствами стран, в которых работают по тем или иным вопросам.

Для того чтобы помешать работе украинских представителей, против них начали террор в разных странах мира. В частности, украинские дипломаты стали получать угрозы.

Только в начале декабря в мире зафиксировали более 30 случаев угроз украинским дипломатам в 15 странах мира. Таким образом, враг пытается запугать дипломатов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на всех конвертах – один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Предпочтительно посылки отправляли из почтовых отделений, не оборудованных системами видеонаблюдения.