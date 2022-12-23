Під час свого звернення до дипломатів Володимир Зеленський озвучив 8 завдань для українських послів у наступному році. Їхній спектр є різноманітним, однак усі вони важливі для держави, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Зеленський не виключає нових закордонних візитів, однак є важливі умови

Завдання для українських дипломатів на 2023 рік

Президент Володимир Зеленський оголосив про наступні завдання, над якими мають працювати українські дипломати наступного року. Зокрема, мова йде про:

початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу;

підготовку до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України;

роботу над оборонними та безпековими потребами України. Президент наголосив, що дипломати постійно повинні працювати над тим, аби українські партнери задовільняли ці потреби;

співпрацю з урядом, ОП, міжнародними організаціями та державами-партнерами у сфері відновлення енергетики України після ракетних ударів Росії та реалізації Fast Recovery Plan;

роботу над забезпеченням нових санкцій проти Росії;

робота над підтримкою країн трибуналу щодо злочину агресії та відповідальності воєнних злочинців;

допомогу в пошуках російських активів та їхньому блокуванні. "Ці кошти будуть направлені на відновлення нашої держави. Робіть все, щоб країни, в яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний механізм", – заявив Зеленський;

підтримку українців за кордоном.

Працюйте для того, щоб наші люди повертались в Україну, і щоб всі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені,

– наголосив президент.

Погрози українським дипломатам

Українські дипломати відіграють велику роль у підтримці міжнародних партнерів, адже саме води ведуть діалоги з керівництвами країн, у яких працюють, щодо тих чи інших питань.

Для того, аби перешкодити роботі українських представників, проти них почали терор у різних країнах світу. Зокрема, українські дипломати почали отримувати погрози.

Тільки на початку грудня у світі зафіксували понад 30 випадків погроз українським дипломатам у 15 країнах світу. Таким чином ворог намагається залякати дипломатів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що на всіх конвертах – одна й та сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Переважно посилки відправляли з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження.