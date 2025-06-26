Отдельно он призвал к снижению цен на российскую нефть.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

Смотрите также Примут ли все же 18-й пакет санкций против России: интересные подробности с саммита лидеров ЕС

Что заявил Зеленский

Владимир Зеленский обратился к председателю Европейского Совета Антониу Кошти, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и всех присутствующих на встрече, констатировав, что война, которую Россия принесла в Европу до сих пор продолжается.

У Москвы до сих пор есть планы расширить это давление против нас в Украине, а также против европейских стран, и самого Европейского Союза. Это мечта Путина – видеть разделенную Европу, где маргинальные голоса приобретают влияние и выступают не за единство, а за раскол,

– заявил он.

По его мнению, ЕС играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру, и санкции против нее остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии.

По словам украинского президента, сейчас необходим сильный 18-й пакет санкций ЕС против России. Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения.

Также в этот перечень относятся любые цепи поставки, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия. Ограничения нужны и против их капитанов и терминалов, которые Россия использует для транспортировки нефти.

Владимир Зеленский считает, что военные амбиции России растут, когда ее доходы от нефти высоки. В то же время некоторые европейские страны до сих пор крайне сильно зависят от российской нефти, поэтому Украина действует в этом отношении осторожно.

"Но, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление, со стороны некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти и дальше поступать. Должны все задуматься над этим. Или все придерживаемся одинаковых правил ЕС, или же преимуществ для всех станет меньше", – сказал он.

Украинский лидер призвал к поддержке дальнейших шагов для снижения ценового потолка на российскую нефть, поскольку потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Впрочем, наиболее эффективной будет цена в 30 долларов за баррель.

Как прокомментировал развитие обороны

По его словам, Украина должна стать полноценной частью ЕС SAFE – Security Action for Europe, поскольку именно наше государство обладает актуальными знаниями, проверенными на поле боя, в частности относительно вооружений.

Украина должна участвовать в совместных закупках оборонной продукции как от производителей ЕС, так и от украинских. Наши оборонные отрасли могут работать как единая система, обеспечивающая безопасность для всей Европы,

– заявил он.

Также он заявил, что бюджетная поддержка остается жизненно важной для Украины, отметив, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку Европы для покрытия потребностей, особенно на следующий 2026 год.

Президент высказался относительно процесса евроинтеграции

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства по вступлению в ЕС, поэтому страна ожидает получить ответные четкие сигналы поддержки от Европейского Союза, которые признают полученный прогресс.

Сейчас необходим четкий политический сигнал, что Украина уверенно движется по европейскому пути и что Европа сдерживает свои обещания. Любое промедление со стороны Европы на этом этапе может создать глобальный прецедент,

– сказал президент.

По его словам, открытие первого кластера "Основы" в переговорном процессе может быть больше, чем просто техническим шагом. Это было бы политическим решением, определяющим будущую интеграцию Украины с Европой.

"То, что мы здесь обсуждаем, – это не просто политика. И не просто процедура. Это то, что дает мотивацию, поддержку и силу мужчинам и женщинам, которые защищают свои семьи и нашу независимость от преступной и неспровоцированной войны России. И чем сильнее будут ваши решения, тем сильнее будет наша оборона и тем ближе мы будем к прекращению российской агрессии. Пожалуйста, помните об этом", – резюмировал Зеленский.